Китай захлестнула волна краж золотых шильдиков с автомобилей Xiaomi SU7 Ultra

В Китае с автомобилей Xiaomi SU7 Ultra начали срывать шильдики с золотом, сообщает carnewschina.com.

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Отмечается, что в уникальной эмблеме, которая размещена на капоте автомобиля, используется 24-каратное золото. Шильдик содержит всего 0,3 грамма золота на сумму $25 (2,1 тыс. рублей по курсу на момент публикации). На досках объявлений эти эмблемы продают по $200 (17,3 тыс. рублей).

Генеральный директор Лэй Цзюнь Xiaomi призвал не нарушать закон из-за столь незначительного количества золота.

Внешне от стандартного SU7 версия Ultra отличается спортивными передним бампером и спойлером, карбоно-керамическими тормозами с увеличенными дисками и задним антикрылом.

Автомобиль SU7 Ultra получил характерную раскраску с основным желтым цветом и белыми полосами по бокам кузова. Он снабжен трехмоторной силовой установкой, развивающей 1526 л.с. и 1770 Нм крутящего момента. Автомобиль способен разогнаться с места до 100 км/ч менее чем за 2 секунды и развить максимальную скорость в 350 км/ч.