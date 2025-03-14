Toyota выпустит электрический Yaris

Правда, ее появления придется подождать, дал понять директор по маркетингу и разработке продуктов в Toyota Motor Europe Андреа Карлуччи в интервью журналу Autocar. Сейчас у Toyota в регионе другие приоритеты — компания сфокусирована на более крупных электрических моделях. Однако, по словам Карлуччи, подходящий момент для «батарейного» Yaris наступит.

© Motor.ru

В ближайших планах Toyota — запуск электромобилей в самых популярных сегментах. Это будут компактные, среднеразмерные и представительские модели с большим потенциалом продаж. Субкомпактный Yaris в этот перечень не входит.

Toyota, некогда решившая повременить с электрификацией, теперь старается нагнать конкурентов. В Европе в ее «зеленую» линейку входят обновленный bZ4X, новый C-HR+ и Urban Cruiser.

Последний построен на платформе Suzuki e-Vitara и похож по габаритам на Yaris Cross. Сам Yaris предлагают европейцам с гибридной силовой установкой.

10 легендарных автомобилей Гаража особого назначения

СМИ ожидают, что Yaris с полностью электрической силовой установкой дебютирует ближе к 2030 году. До этого Toyota намерена выпустить два «батарейных» кроссовера и пикап, который показала на тизере на этой неделе. Кроме этого, в серию может пойти микрокар FT-Me — соперник Citroen Ami.