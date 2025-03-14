Skoda анонсировала большой кроссовер и новую Octavia

Компания Skoda опубликовала тизеры нового большого кроссовера, который предположительно будет называться Space и выйдет в 2026 году. Также стало известно, что этой осенью будет показана предтеча следующей "Октавии".

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Предвестник кроссовера дебютировал в 2022 году под названием Vision 7S с необычной компоновкой салона. Длина серийной машины будет около 4,9 м, силовая установка - электрическая.

Скорее всего, будут одно- и двухмоторные модификации для большего охвата финансовых возможностей клиентов.

Премьеру могут провести в текущем году, а вот рыночный дебют Skoda Space состоится не ранее 2026 года. В настоящее время кроссовер проходит дорожные испытания.

Этой осенью на автосалоне в Мюнхене в сентябре чехи планируют показать предвестника новой Skoda Octavia.

"Концепт универсала опробует новое направление дизайна Skoda и продемонстрирует архитектуру следующего поколения, которая будет внедрена во все будущие электрические модели Volkswagen Group", - пишет журнал Autocar.

Отмечается, что серийная версия концепта появится лишь ближе к концу десятилетия. И это будет чистый электромобиль.

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Также стало известно, что Skoda не будет выпускать бюджетный электрокар наподобие Volkswagen ID.1, запланированного на 2027 год.