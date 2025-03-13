В России заведено первое уголовное дело за дрифт

Управление Госавтоинспекции по городе Самаре сообщило о поимке 18-летнего хулигана, который устроил опасный дрифт на своей ВАЗ-2107 на одной из центральных улиц города. Отмечается, что мужчине грозит тюрьма, а также штрафы за езду без водительских прав, ОСАГО и с тонировкой.

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В ведомстве сообщили, что инцидент произошёл 24 января 2025 года, а манёвры лихача сняли на видео очевидцы, которые позднее отправили запись в полицию.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего молодого человека, который в январе этого года, находясь за рулём тонированного автомобиля, из хулиганских побуждений устроил дрифт прямо на проезжей части, чем создал угрозу для жизни и здоровья других участников дорожного движения», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Судя по кадрам, нарушитель сначала пытается пройти поворот в управляемом заносе, а позднее проезжает по полосе для встречного движения и пытается «крутить бублики» прямо посреди оживлённого перекрёстка с пешеходами.

В итоге мужчину нашли и привлекли к ответственности. В его отношении заведено уголовное дело по статье 267.1 УК РФ — «действия, угрожающие безопасности транспортных средств», по которой ему грозит штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Кроме того, он будет подвергнут административному наказанию за езду без водительских прав и полиса ОСАГО, выезд на «встречку», а также тонировку ВАЗ-2107.