Jaguar зарегистрировал в России название спорного электрокара

В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появилась заявка на регистрацию товарного знака, поданная Jaguar Land Rover. Type 00 — это электрический шоу-кар, показанный под конец прошлого года и ознаменовавший смену имиджа британского бренда. Несмотря на бурную (и по большей части негативную) реакцию фанатов, Jaguar не намерен отступать от выбранной стратегии.

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Заявителем указана компания «Ягуар Лэнд Ровер Лимитед». Согласно данным из базы ФИПС, Jaguar сможет выпускать под именем Type 00 большой перечень товаров — от автомобилей и аксессуаров до ювелирных изделий, книг и игрушек.

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Интересно, что имя Type 00 предназначено именно для концепт-кара: серийному купе по его мотивам Jaguar планирует присвоить индекс 01.

Среди особенностей концепта — отсутствие заднего стекла, двери типа «крыло бабочки», 23-дюймовые колесные диски и непривычный для марки дизайн с палитрой ярких оттенков. Не менее необычно обустроен салон с 3,2-метровым «хребтом» по центру и убирающимися дисплеями.

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Первый «товарный» Jaguar после перезапуска бренда дебютирует в конце нынешнего года. Это будет четырехдверный гран турер 01. Вторым станет кроссовер, а за ним последует третья модель, о которой пока ничего не известно. В России Jaguar, вероятно, зарегистрировал название Type 00 на всякий случай, чтобы защитить интеллектуальную собственность.