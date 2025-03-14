Jaguar зарегистрировал в России название спорного электрокара

В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появилась заявка на регистрацию товарного знака, поданная Jaguar Land Rover. Type 00 — это электрический шоу-кар, показанный под конец прошлого года и ознаменовавший смену имиджа британского бренда. Несмотря на бурную (и по большей части негативную) реакцию фанатов, Jaguar не намерен отступать от выбранной стратегии.
Заявителем указана компания «Ягуар Лэнд Ровер Лимитед». Согласно данным из базы ФИПС, Jaguar сможет выпускать под именем Type 00 большой перечень товаров — от автомобилей и аксессуаров до ювелирных изделий, книг и игрушек.
Интересно, что имя Type 00 предназначено именно для концепт-кара: серийному купе по его мотивам Jaguar планирует присвоить индекс 01.
Среди особенностей концепта — отсутствие заднего стекла, двери типа «крыло бабочки», 23-дюймовые колесные диски и непривычный для марки дизайн с палитрой ярких оттенков. Не менее необычно обустроен салон с 3,2-метровым «хребтом» по центру и убирающимися дисплеями.
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Первый «товарный» Jaguar после перезапуска бренда дебютирует в конце нынешнего года. Это будет четырехдверный гран турер 01. Вторым станет кроссовер, а за ним последует третья модель, о которой пока ничего не известно. В России Jaguar, вероятно, зарегистрировал название Type 00 на всякий случай, чтобы защитить интеллектуальную собственность.