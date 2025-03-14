Xpeng запустил в продажу обновленный флагманский кроссовер G9

Вместе с рестайлинговым среднеразмерным кроссовером G6 китайская компания Xpeng вчера запустила в продажу обновлённый флагманский кроссовер G9, он получил более мощные электромоторы, батареи с более быстрой зарядкой и новейшую систему автономного вождения Turing AI, при этом цены на все модификации снижены.

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Основанная в 2014 году компания Xpeng пока производит только электромобили, но уже в этом году в её модельном ряду появятся plug-in гибриды. Флагманский электрический кроссовер Xpeng G9 в строю с 2022 года, то есть довольно давно по меркам бурно развивающегося китайского рынка — неудивительно поэтому, что продажи Xpeng G9 снижаются: за первые два месяца этого года, по данным CAAM, он разошёлся в Китае тиражом 2300 шт., что на 11,5% меньше продаж в январе-феврале 2024 года. Между тем в целом продажи компании Xpeng в Китае за тот же период выросли на 339,9% и составили 56 291 электромобиль.

Обновление у Xpeng G9 вышло чисто техническим, наружный дизайн не изменился (разве что колёсные диски новые — 20- либо 21-дюймовые), ключевые размеры прежние: габаритная длина — 4891, ширина — 1937 мм, высота — 1670, колёсная база — 2998 мм. В стандартное оснащение входит усовершенствованная адаптивная пневмоподвеска с компонентами Bilstein, передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — независимая многорычажная.

Салон Xpeng G9 получил новый двухспицевый руль с сенсорным ободом, на который завязана работа многих электронных ассистентов водителя, в том числе автопилота третьего уровня Turing AI. Двухсекционный мультимедийный экран (каждая секция имеет диагональ 14,96 дюйма) на передней панели получил более мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8295 вместо прежнего 8155. Мультимедийное табло — это в том числе часть бортового иммерсивного кинотеатра, в него также входит фирменная аудиосистема Xopera 2.0 с двадцатью динамиками, при просмотре фильмов кресла в нужный момент вибрируют, светодиодная подсветка и климат-контроль подстраиваются под сюжет. Мест в салоне только пять, третий ряд не предусмотрен. Объём основного багажника — 754 л, со сложенными спинками заднего дивана — 1795 л, спереди есть дополнительный багажник объёмом 71 л.

Силовые установки у Xpeng G9 теперь, по сути, полностью новые, так как заменены и электромоторы, и батареи. Новые 800-вольтовые батареи поддерживают функцию сверхбыстрой зарядки на мощности 445 кВт либо 530 кВт в зависимости от модификации: пополнить заряд с 10% до 80% на таких мощностях можно всего за 12 минут, но нужен соответствующий терминал, а такие есть, мягко говоря, далеко не в каждой китайской глубине.

На данный момент обновлённый Xpeng G9 доступен в трёх версиях. Базовый кроссовер за 248 800 юаней (2,95 млн рублей в переводе по текущему курсу) оснащён единственным электромотором на задней оси, его максимальная отдача — 258 кВт (351 л.с.) и 465 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 6,6 с, максимальная скорость этой и других версий ограничена на отметке 200 км/ч. Ёмкость батареи — 79 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 625 км (здесь и далее по циклу CLTC).

Средняя версия за 258 800 юаней (3,07 млн рублей) также одномоторная и заднеприводная, но с батареей на 93,1 кВт·ч, полного заряда которой хватает на 725 км пробега, разгон до «сотни» при той же мощности электродвигателя (351 л.с.) занимает 6,4 с.

Топ-версия за 278 800 юаней (3,31 млн рублей) двухмоторная и полноприводная: задний электромотор здесь такой же, как у двух младших версий, а передний выдаёт 165 кВт (224 л.с.) и 230 Нм, максимальная совокупная отдача силовой установки — 423 кВт (575 л.с.) и 695 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 4,2 с. Ёмкость батареи — 93,1 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 680 км.

Для сравнения скажем, что у дореформенного Xpeng G9 максимальная мощность силовых установок составляла 313 либо 551 л.с., ёмкость батареи — от 78 до 98 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — от 570 до 702 км. Стоил дореформенный кроссовер от 263 900 до 359 900 юаней (от 3,13 млн до 4,27 млн рублей), то есть обновлённый Xpeng G9 ощутимо подешевел.

Напомним, что Xpeng является стратегическим партнёром компании Volkswagen в процессе адаптации её бизнеса к китайским реалиям: в 2026 году на китайский рынок выйдет первая модель Volkswagen, построенная на платформе Xpeng G9.

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