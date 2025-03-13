Названа дата российской премьеры кроссовера Haval H7

Организаторы презентации уверяют, что новинка изменит представление россиян об автомобилях этого класса — брутальных и технологичных кроссоверах. Сама модель технически является ближайшим родственником модели Dargo, а её продажами займётся сеть автосалонов Haval Pro.

© Quto.ru

Российский офис марки называет машину «большим семейным кроссовером»: это крупный пятиместный автомобиль, габариты которого — 4705 х 1908 х 1780 мм.

Уже известно, что российская версия получит двухлитровый двигатель мощностью 192 л.с., с которым работают 7-ступенчатый преслективный «робот» и система полного привода, построенная вокруг электронноуправляемой муфты.

Для наших условий эксплуатации было проведено несколько доработок: установлены 4,5-литровый бачок омывателя, 70-амперный аккумулятор, пневматические упоры капота.

Плюс усилена антикоррозионная обработка, а также внедрена регулировка по высоте ремней безопасности. Также обещаны расширенные возможности медиасистемы.

Между тем, в дилерских центрах Haval City появились обновлённые пикапы GWM Poer: стоимость рестайлингового пикапа начинается от 3 799 000 рублей.