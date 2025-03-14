Tesla Model 3 вызывает вопросы у инспекторов по безопасности

Tesla Model 3 вызывает много вопросов у европейских инспекторов по безопасности. Предполагается, что электромобили должны иметь меньше рисков на сбой, но с Tesla Model 3 всё не так. Около 23% автомобилей 2020 модельного года не прошли обязательный тест безопасности в Дании в 2024 году. Из 4 668 протестированных экземпляров не прошли проверку 1 051 электрокар.

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По данным Федерации датских автомобилистов, у конкурентов этот показатель составляет всего 9%.

Инспекторы зарегистрировали 1 392 дефекта на Tesla, что в три раза больше, чем у других электромобилей. Среди наиболее часто встречающихся проблем — дефекты фар, тормозов, рулевого управления и подвески. Отмечается, что такие же проблемы были выявлены у модели немецкими испытателями, проводившими аналогичные проверки безопасности Model 3, представленными на рынке Германии. В исследовании надежности TÜV и в 2023, и в 2024 году машина заняла последнее место.

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