В McLaren грядут большие перемены

McLaren пополнит ряды производителей внедорожников. Компания McLaren Automotive в рамках оптимизации производства, реализуемой новыми владельцами переживающего не лучшие времена британского производителя суперкаров, объявила о расширении линейки высококлассными внедорожниками и седанами.

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По словам осведомлённых источников, компания CYVN Holdings LLC из Абу-Даби, которая в декабре получила контроль над McLaren, объединит бренд со своим британским стартапом по производству электромобилей Forseven Holdings. Государственная инвестиционная фирма хочет использовать легендарный бренд McLaren для новой линейки автомобилей, при этом никак не пострадает производство суперкаров.

По данным источников, CYVN планирует объявить о слиянии в ближайшие недели. Расширенную структуру возглавит экс-глава Jaguar Land Rover Ник Коллинз, а нынешний генеральный директор McLaren Майкл Лейтерс останется главой бренда.

CYVN планирует избавить McLaren от убытков — одного из самых известных в Великобритании брендов спортивных автомобилей. Частной британской компании приходилось обращаться за финансированием к акционерам несколько раз в последние годы на фоне задержек с выпуском модели Artura.

McLaren пришлось продать часть своей коллекции исторических автомобилей, избавиться от своего передового технологического подразделения и завершить продажу и обратную аренду своей штаб-квартиры в Уокинге в графстве Суррей.

В то время как спортивные автомобильные бренды, включая Ferrari, Lamborghini и Porsche, выпустили внедорожники, увидев в этом большие финансовые возможности, McLaren в течение многих лет сопротивлялся такому развитию событий.

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Бывший генеральный директор бренда Майк Флуитт в 2018 году заявлял, что McLaren никогда не построит более крупный автомобиль, подчеркнув, что «в мире более чем достаточно внедорожников, и нам не нужен еще один». В прошлом году нынешний генеральный директор компании Майкл Лейтерс подтвердил планы выйти на рынок внедорожников.