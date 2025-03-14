Госдума требует отменить повышение штрафов за нарушения ПДД

Почти сто депутатов Госдумы требуют поверить законность повышения штрафов за нарушения ПДД. Чиновники направили соответствующий запрос в Конституционный суд. В своем запросе депутаты заявили, что поправки, повысившие стоимость штрафов, были приняты с нарушением законодательной процедуры и могут в дальнейшем привести к росту коррупции среди сотрудников ГИБДД. Если суд поддержит аргументы заявителей, закон может быть признан неконституционным.

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Запрос в Конституционный суд направили 97 депутатов из различных фракций. Чиновники заявили, что повышение штрафов нарушает конституционные принципы, поскольку меры административной ответственности должны основываться на объективных данных. Парламентарии считают, что увеличение санкций снизит количество нарушений, а чрезмерные штрафы затруднят их оплату. Кроме того, повышение тарифов может привести к развитию коррупции, поскольку водители будут стремиться избежать административной ответственности неофициальными способами, чтобы сэкономить средства.

В то же время представитель Конституционного суда заявил, что закон был принят с соблюдением всех процедур, а снижение аварийности в последние годы стало результатом комплексных мер, включая ужесточение ответственности за ПДД. Теперь Конституционному суду предстоит рассмотреть запрос депутатов и вынести окончательное решение. Если суд поддержит аргументы чиновников, закон могут признать неконституционным.

При этом в декабре прошлого года Госдума сама утвердила повышение штрафов для нарушителей ПДД. Кроме того, депутаты решили сократить скидку на оплату до 25 процентов.