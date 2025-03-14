Автопробег «Машина времени»: по следам ралли-рейдов

Внедорожная трасса «Симбирский тракт», асфальтовое Нижегородское кольцо и штурманское ралли 3-й категории — и всё это в одной поездке. Автопробег «Машина времени» удивительным образом объял необъятное.

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«Машина времени» — это автопробег на грани спорта и туризма. Задачей организаторов (тут полностью название организации — НП «Межрегиональное объединение спортсменов ралли-рейдов») было не только погрузить участников в атмосферу различных автоспортивных направлений, но и показать красоты зимней России.

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Маршрут лежал через пять регионов нашей страны — Московскую, Владимирскую, Ульяновскую, Нижегородскую области, а также Республику Мордовия. Восемь экипажей стартовали из Москвы на автомобилях Changan — кроссоверах Uni-T, CS75, CS95NEW и пикапах Hunter Plus.

Организатор пробега — некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение спортсменов ралли-рейдов» (так и появилась возможность попасть на маршрут известной гонки Симбирский тракт) .

© Sintec

Помимо бренда Changan, не раз проверявшего свою технику в автоспорте (например, пикап Hunter победил зачете «серийные внедорожники» прошлогоднего ралли-рейда Золото Кагана) , партнером автопробега стала компания Sintec, которая предоставила свои масла и антифризы. Производитель автомобильных жидкостей также является партнером спортивных соревнований уже не первый год. В рамках автопробега «Машина времени» специалисты компании отбирали пробы своих масел для детального изучения в независимой лаборатории, по итогам этой работы они представят отчет о том, как масло меняло свои характеристики во время различных нагрузок.

© rosrr.com

Первым испытанием для автомобилей, масла и самих участников стала погода и дорожные условия. Комфортные московские +2 с полным отсутствием снега и льда в Ульяновске сменились российской зимой с температурой -10, метелью и снегопадом. Но всё это стало легкой разминкой перед первым соревнованием, которое подготовили организаторы.

© rosrr.com

Участникам автопробега, среди которых были автомобильные журналисты, блогеры и партнеры мероприятия, предстояло выйти на трассу «Симбирский тракт», которая является этапом Чемпионата России по ралли-рейдам. Заезды должны были пройти по зимнему грунту на резине без шипов, длина одного круга, который предстояло пройти по четыре раза каждому участнику, составляла около 20 километров, скорость была ограничена 70 км/ч, в случае превышения гонщики получали штрафные секунды. Арбитрами соревнований выступили судьи высшей категории, которые работают на этапах Чемпионата России по ралли-рейдам.

© rosrr.com

Каждый участник примерил на себя роли и штурмана, и пилота. Настоящий роудбук изобиловал уточнениями и пояснениями, где и какие ловушки поджидают гонщиков. Трасса проложена в чистом поле – сравнительно безопасно, но риск в автоспорте всегда есть. Тем более что из-за метели видимость была настолько плохая, что поворота можно вообще не увидеть. Сюда добавим промерзшие снежные брустверы по краям. Некоторые экипажи игнорировали работу с дорожной книгой и периодически уезжали в поле, а несколько бамперов и подкрылков остались ночевать на «Симбирском тракте».

© rosrr.com

Заезды на трассе «Симбирский тракт» прошли за рулем кроссоверов Changan CS95 и пикапов Hunter Plus. Казалось бы, более легкий и утилитарный пикап должен был стать королем этой раллийной трассы, но не тут-то было. Поскольку за рулем были не профессиональные автогонщики, большинство из нас опасались отключать электронные помощники, а они у пикапа оказались куда более активными и «злыми», чем многие пилоты за рулем. Когда Hunter попадал в снежные заносы, выползание из них занимало долгие секунды, которые впоследствии ложились тяжким бременем на итоговый результат.

© rosrr.com

Удивительно, но гораздо более приспособленным к спортивным заездам по бездорожью мне показался большой, тяжелый и комфортный Changan CS95. В спортивном режиме этот автомобиль вел себя азартно и не душил постоянными замедлениями во время пробуксовок. Да, антипробуксовочная система (ASR) тоже работала, но ровно настолько, насколько это необходимо для стабилизации автомобиля. На трассе было множество трамплинов, ям и промерзших земляных колдобин, после наезда на которые пилоты бились головой о потолок, благо был шлем. В этих условиях комфортная и всепоглощающая подвеска 95-го пришлась очень кстати!

Потрепанные «Симбирским трактом» и очарованные удалью китайской техники, которая выдержала настоящее избиение на раллийной трассе, участники пробега двинулись в сторону Мордовии.

© rosrr.com

Автопробег «Машина времени» — это не только издевательство над автомобилями, но и большое путешествие по пяти регионам. Бурное развитие внутреннего туризма всё чаще толкает нас к открытию самых неожиданных мест. Таким для автомобилистов стало село Кемля в 60 километрах от Саранска. Этот крохотный населенный пункт прославился своим винокуренным заводом, основанным еще в 1828 году.

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Спиртзавод «Кемлянский» сохранил старинное помещение солодовни и кирпичную кладку ректификационного отделения середины XIX века. Между тем, это современное производство, которое выпускает продукцию с уникальными характеристиками… Вряд ли вы догадались по описанию, но речь идет о водке. Её производят на основе своих же дистиллятов. Спирт создается исключительно на основе зерна пшеницы, ржи и ячменя. А в 2022 году заводчане впервые представили ограниченную серию односолодового российского виски. Возможно, впервые в истории «Кемлянского» группа путешественников не смогла принять участие в дегустации, хотя и очень хотела…

© rosrr.com

Все дегустации пришлось отложить на вечернее время, поскольку в двухстах километров от Саранска на территории национального парка «Смольный» организаторы пробега «Машина времени» подготовили соревнования по правилам ралли третьей категории, когда важно показать не скорость, а точность прохождения дистанции. Гоночная удаль и бесстрашие здесь уже не работают — необходим точный математический расчет и контроль скорости. Участникам предоставили конечную точку маршрута, на которой нужно было выполнить нехитрое задание и вернуться на место старта. Сложность была и в том, что ехать необходимо по правилам дорожного движения, а на территории национального парка сплошь скоростные ограничения в пределах 20–40 км/ч.

© rosrr.com

Маршрут, на первый взгляд, состоял из красивых лесных дорожек и коротких перегонов по заснеженной трассе, что не стало тяжелым испытанием для полноприводных автомобилей, но в некоторых местах путешественники столкнулись с реальными дорожными ловушками. Например, почти каждый участник испытал сложности во время проезда по узкому мосту через реку, скользкое покрытие и ограниченное пространство заставили раллистов поволноваться и потерять заветные секунды. Несмотря на хитрости трассы, все участники справились с заданием, пришли к финишу без повреждений и поспешили на отложенную дегустацию.

© rosrr.com

Финальной остановкой «Машины времени» стал Нижний Новгород. Попав в «карман России», участники автопробега сразу же направились на местный автодром «Нижегородское кольцо», который ежегодно принимает этап Российской серии кольцевых гонок (РСКГ). Там организаторы предложили путешественникам очередную, третью дисциплину автоспорта. И все бы ничего, но стартовать надо было не только за рулем кроссоверов, но и на пикапе Hunter Plus. Такого российское кольцо еще не знало.

© rosrr.com

Несмотря на время года и отсутствие соревнований, автодром активно принимает гостей и держит трассу в полной боевой готовности. Покрытие сложное. Местами ледяная корка, где-то ветер успевает нанести снег, но большая часть трассы — это чистый, но промерзший асфальт. Сначала инструктаж от опытных гонщиков, затем тренировочные сессии и только потом заезды в режиме time attack.

© rosrr.com

На трассу автодрома «Нижегородское кольцо» вышла вся линейка автомобилей-участников пробега. Особенно величественно и вместе с тем невероятно смотрелись возле боксов неугомонные пикапы Hunter Plus.

© rosrr.com

По правилам соревнований каждый пилот должен был провести по две сессии за рулем каждого автомобиля, представленного на трассе, в зачет шло лучшее время круга, затем результаты суммировались. Почти два часа люди издевались над дорожными автомобилями Changan в режиме газ-тормоз, выжимая из них максимум. Самый легкий и маневренный в этой компании кроссовер Uni-T казался настоящим гоночным болидом в сравнении с тяжелым CS95, максимум удовольствия и гоночного азарта. Каждый из пилотов, усаживаясь за руль «Тэшки» был уверен, что уж на нем-то точно покажет свое лучшее время и всех удивит… Как бы не так!

© rosrr.com

Настоящей звездой гоночного буйства под Нижним стал пикап Hunter Plus. Избыточная поворачиваемость, неимоверные крены в поворотах, капитанская посадка, длинный руль — всё это было предсказуемо еще до заездов, но именно он своими повадками заставлял пилотов ехать точно и дисциплинированно. Грузовичок не прощал ошибок и мигом отправлял в снег азартных и быстрых. Чтобы приручить охотника, нужно было пять раз подумать, прежде чем увлекаться мощным разгоном на прямой и поздним торможением перед поворотом. В результате именно за рулем пикапа многие пилоты умудрились показать лучшее время круга!

© rosrr.com

Работники автодрома всей командой выстроились посмотреть на происходящее. И сложно сказать, что больше вызывало у них улыбку и недоумение. Или неугомонность пикапа, который примерил на себя гоночный комбинезон другим на зависть, или удаль кроссоверов, ни один из которых не сдался, с честью пережив очень серьезные нагрузки на гоночной трассе. Антифризы и масла Sintec, которые были залиты во все автомобили Changan, ни разу о себе не напомнили в течение всего автопробега, хотя имели на это право, учитывая высокие нагрузки и переменчивые условия эксплуатации.

© rosrr.com

Участники автопробега «Машина времени» проехали более 2000 километров за три дня, прошли сразу три автоспортивных испытания и умудрились вернуть почти целыми все восемь автомобилей, которые в первый день стартовали из Москвы.

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Организаторы этого необычного автопробега смогли доказать, что при желании можно успешно совмещать туризм, автоспорт и даже дегустацию отечественного односолодового виски. /m