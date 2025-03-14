В России предложили установить дорожные знаки для самокатов

Минтранс России подготовил поправки к правилам дорожного движения, одна из которых касается электросамокатов. Издание РБК ознакомилось с документом.

В проекте поправок говорится, что размещение электросамокатов на парковках будет разрешено только в зонах, где установлены специальные дорожные знаки, которые будут размещены Государственной инспекцией безопасности дорожного движения. В случае отсутствия таких знаков, парковка будет разрешена в местах, где самокаты не будут мешать движению пешеходов.

Водителям электросамокатов запретят ездить по тротуарам, кроме случаев, когда вес самоката не превышает 35 кг и рядом нет велодорожек. В жилых зонах пешеходы смогут передвигаться как по тротуарам, так и по проезжей части. Электросамокаты должны будут ездить по велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также по тротуарам и проезжей части. В жилой зоне пешеходы имеют приоритет, но должны избегать создания помех для средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Кроме того, запрещается использовать электросамокат для перевозки более одного человека. Максимальная скорость электросамоката не должна превышать 25 километров в час. Водитель электросамоката может двигаться с такой скоростью, если в случае опасности он сможет быстро снизить скорость или полностью остановить транспортное средство, не создавая угрозы для других участников дорожного движения.

При совершении маневра обгона пешеходов или при движении навстречу им, велосипедисты и пользователи средств индивидуальной мобильности должны соблюдать ограничение скорости в 10 км/ч. Также необходимо сохранять безопасное расстояние до пешеходов и боковой интервал, чтобы избежать возможных столкновений. Если движение самоката по тротуарам, пешеходным дорожкам или в пешеходных зонах создает угрозу для пешеходов, водитель должен снизить скорость до уровня, который не превышает скорость пешеходов.

Накануне агентство городских новостей «Москва» сообщило, что электросамокаты и велосипеды для проката начали выставлять на улицах столицы в рамках подготовки к старту сезона.