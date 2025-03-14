В России продают новую "Волгу" ГАЗ-24-10

Как выяснила "Российская газета", в Московской области на продажу выставили новую "Волгу" 1987 года выпуска, которую купили и поставили в гараж. Машина проехала всего 500 км.

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Несмотря на то, что автомобиль не эксплуатировался и хранился в гараже, на порогах заметны несколько очагов ржавчины, чего владелец не пытается скрыть. На лобовом стекле сохранились бумажки, наклеенные ещё на заводе, есть оригинальные колпаки, домкрат, набор инструментов и запаска.

Автомобиль оснащён бензиновым двигателем 2.4 литра мощностью 90 л.с. и 4-ступенчатой МКП. Привод у "Волги" задний.

Цена за ГАЗ-24-10 в состоянии "капсулы времени" - 1 099 000 рублей.

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Ранее "РГ" рассказывала о продаже другой "Волги" аналогичной модели, но 1990 года выпуска, продавец просит за свой авто на 800 тысяч рублей больше.