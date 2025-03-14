Какое наказание грозит за неуплату штрафа ГИБДД

За неуплату штрафа ГИБДД в срок российским водителям грозит взыскание оплаты в двукратном размере или арест на 15 суток. Об этом «Москве 24» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

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Он напомнил, что автовладельцы должны оплатить его в течение 60 дней со дня вступления в силу постановления. В противном случае в отношении них применяется административная ответственность.

«Когда у водителя есть финансовые трудности или ему назначен штраф на большую сумму, ему можно обратиться в Госавтоинспекцию с заявлением о предоставлении рассрочки или отсрочки оплаты», — заключил Воропаев.

По его словам, в случае одобрения в отношении водителя не будут приняты меры в виде ареста до 15 суток или двойного штрафа.

В январе руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков рассказал «Газете.Ru», что ГИБДД в ближайшее время внесет в базу регистрации автомобилей новую вкладку, которая позволит оцифровать сведения о покупателе и присылать ему штрафы, даже если он не успел зарегистрировать машину на себя.

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