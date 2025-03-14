Во Владимирской области наладили выпуск компактных электрокаров. В окрестностях первого частного города Доброград сейчас налаживается производство гольфкаров, получивших название «Спектр». Известно, что электрическая новинка для парковой эксплуатации создана собственным инженерным центром, а уровень локализация модели составляет 87%.

© Quto.ru

Как сообщает телеграм-канал «Автопоток», российское происхождение имеют лонжеронная рама, подвеска, пластиковый обвес и отделка салона. Хотя элементы привода поставляет китайская компания Lvtong Technology.

«Спектр» имеет 48-вольтовую электросистему, 4-киловаттный электромотор и 100-амперный тяговый аккумулятор. Летом электрокар способен проехать до 80 километров, а скорость ограничена на отметке 23 км/ч.

Можно ли использовать масло 5W-40 вместо 5W-30

И продолжая тему стартапов. «Алмаз-Антей» отказался от разработки кроссовера e-Neva. Отечественный концерн заморозил проект электрического паркетника, выпуск которого, по планам, должен был стартовать на бывшем заводе Toyota.