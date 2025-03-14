"Алмаз-Антей" передал проект кроссовера E-Neva другой фирме

Накануне появилась информация, что проект по созданию кроссовера E-Neva заморожен. В концерне "Алмаз-Антей" рассказали, что будет с перспективной моделью.

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По словам Михаила Подвязникова, заместителя генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" и генерального директора АО "Обуховский завод", все гражданские проекты, в том числе E-Neva, были переданы специализированному предприятию АО "Романов".

"Все технологические заделы и компетенции, созданные и приобретенные трудившейся над проектом E-Neva командой (в том числе и на площадке бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге), как и сама команда, сегодня перешли в АО "Романов", - цитирует Подвязникова "Фонтанка.ру". Однако отмечается, что в настоящее время коллектив АО "Романов" работает над организацией производства отечественных гражданских грузовиков БАЗ.

Передача компетенций по гражданским авто потребовалась из-за высокой загруженности концерна "Алмаз - Антей", выполняющего приоритетные задачи военно-промышленного комплекса.

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По первоначальному плану кроссовер E-Neva размером с "Тигуан" должен был выйти на рынок в 2026 году. Проектом было предусмотрено несколько модификаций: электрическая, гибрид с газовым двигателем и даже водородная. Как изменились планы к настоящему моменту, неизвестно.