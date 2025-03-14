Составлен рейтинг популярных брендов в Китае

Второй месяц подряд марке Geely удается обогнать по продажам японскую Toyota. По объемам реализации в феврале 2025 года Geely уступает только BYD и Volkswagen, следует из статистики Китайской ассоциации дилеров (CADA). При этом февраль традиционно считается самым слабым месяцем для местного авторынка из-за празднований Нового года по лунному календарю. В этот период многие заводы уходят на каникулы, а сами китайцы уезжают из крупных городов.

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Несмотря на эту тенденцию, некоторым брендам удалось увеличить продажи в последний зимний месяц. Так, BYD, который занимает первое место по объемам реализации в Китае, продал 192 тысячи автомобилей, а Volkswagen, находящийся на второй строчке, — 123 тысячи машин. Третья позиция, как и в январе, досталась Geely, результат которого 119 тысяч машин — это в два раза превышает показатель годичной давности.

Toyota завершила февраль на четвертом месте, продав 83 тысячи машин. В топ-5 также вошел Wuling (почти 64 тысячи машин). За ним на шестой строчке идет Changan (51,6 тысячи штук), на седьмой Chery (36,6 тысячи штук), на восьмой Mercedes-Benz (36,1 тысячи штук), на девятой Honda (33,7 тысячи штук), а замыкает рейтинг Audi, продажи которой в прошлом месяце составили 33,5 тысячи машин.

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Если же говорить о моделях, то первая пятерка бестселлеров выглядит следующим образом: Geely Xingyuan (28,5 тысячи шт.), BYD Seagull (26,9 тысячи шт.), Geely Monjaro (26,6 тысячи шт.), Xiaomi SU7 (23,7 тысячи шт.) и BYD Qin Plus (22 тысячи шт.).