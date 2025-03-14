КС проверит законность повышения штрафов за нарушение ПДД

Конституционный суд проверит законность повышения штрафов за нарушение ПДД. По мнению депутатов, в стране снижается аварийность (в 2007-м случилось 233,8 тысячи происшествий, а в 2024-м — 132 тысячи, то есть показатель снизился вдвое), так что ужесточение наказаний не улучшит статистику, но спровоцирует рост коррупции.

© Quto.ru

С 1 января были ужесточены санкции за наиболее «популярные» нарушения Правил дорожного движения: превышение скорости, несоблюдение требований знаков, непристёгнутый ремень, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу.

Кроме того, прежде действовали 50-процентные скидки по ряду санкций, если нарушитель оплатить штраф в первые 20 дней после вынесения постановления по нарушению. Теперь размер дисконта составляет 25 процентов, но срок «льготной» уплаты увеличен до 30 суток.

В свою очередь, депутаты Госдумы считают: во время принятия пооправок оказался нарушен думский регламент. При этом введённые изменения «несоразмерны степени возможной тяжести правонарушений», а также игнорируют ухудшившееся положение граждан.

Как лишиться прав за пьянку, даже будучи трезвым

Между тем, МВД РФ выступило против возвращения штрафов за среднюю скорость. В министерстве внутренних дел России заявили, что не поддерживают инициативу ряда региональных властей.