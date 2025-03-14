Роботакси Waymo получили почти 600 штрафов за парковку

Waymo, дочерняя структура Alphabet, активно развивает свои беспилотные такси в Сан-Франциско.Waymo, дочерняя структура Alphabet, активно развивает свои беспилотные такси в Сан-Франциско. Сегодня в городе курсируют более 300 автономных автомобилей, которые перевозят пассажиров без участия водителей.

© Ferra.ru

Эти машины запрограммированы строго соблюдать правила дорожного движения, однако, как выяснилось, с парковкой у них возникают проблемы. За прошлый год роботакси Waymo получили 589 штрафов за неправильную парковку, а общая сумма взысканий составила 65 065 долларов.

По данным городских властей, машины нарушали правила, блокируя движение, останавливаясь в зонах, предназначенных для уборки улиц, или паркуясь в запрещённых местах. В Waymo объясняют: их автомобили иногда вынуждены останавливаться в неудобных местах, чтобы высадить пассажиров, особенно если ближайшая разрешённая зона слишком далеко или дорога слишком загружена.

С 18 лет и без стажа: каршеринг стал ещё доступнее

Представитель компании отметил, что Waymo уже работает над улучшением алгоритмов, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.