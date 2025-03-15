ГАЗ начал выпускать вездеходы «Садко 9»: все особенности новинки. Руководитель пресс-службы автозавода Николай Марков заявил, что шасси с колёсной формулой 4х4 уже сходят с конвейера. В продаже ГАЗ «Садко 9» появится в середине года: задержка необходима, чтобы кузовопроизводители успели «привязать» и сертифицировать свои надстройки. В линейке Горьковского автозавода «девятка» заменит «Земляк» с кабиной советского образца.

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Ключевое отличие «Садко 9» от «Садко NEXT» — увеличенная с трёх до пяти тонн грузоподъёмность. Опорная и геометрическая проходимость не пострадали: у новинки оригинальные односкатные колёса с шинами размерности 315/80 R22,5 и усиленный задний мост (толщина балки выросла с 8,5 до 10 мм). Также поменялась подвеска: спереди длинные двухлистовые рессоры, сзади — полурессоры на пневмобаллонах со стабилизатором.

© «Группа ГАЗ» / Николай Марков

«Садко 9» получил форсированный дизель ЯМЗ-534: мощность выросла со 149 до 169 лошадиных сил. Также шасси позволяет отрегулировать погрузочную высоту под высоту пандуса (диапазон от 1150 до 1450 миллиметров) или увеличить угол съезда для преодоления бездорожья. А вот системы централизованной подкачки шин нет. Однако на Горьковском автозаводе обещают, что базовые настройки обеспечивают отличную плавность хода даже для порожней машины.

В будущем «Садко 9» послужит основой для целого ряда модификаций повышенной проходимости от самосвалов до вахтовых автобусов. В настоящий момент бортовой ГАЗ «Садко NEXT» 2024 года выпуска стоит от шести миллионов рублей. Очевидно, что «девятка» окажется дороже, но прайс-листы появятся не раньше конца весны.