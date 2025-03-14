В Ленинградской области прошли испытания российских грузовиков БАЗ

Специалисты завода АО "Романов" продолжают тестирование опытных образцов БАЗ.

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Пресс-служба компании опубликовала фото с испытаний двух автомобилей на полигоне в Ленинградской области: самосвала и бортового грузовика. Работы проходят в рамках программы валидации дизелей Ярославского моторного завода.

В течение двух дней шла проверка ходовых качеств и выносливости автомобилей. Инженеры в том числе протестировали систему впуска и выпуска турбокомпрессора, систему охлаждения, а также работу топливной системы. Для получения достоверных показателей грузовики испытывали в обстановке, приближенной к реалиям эксплуатации данных машин в будущем.

По итогам испытаний специалисты сделали вывод, что грузовые автомобили БАЗ полностью соответствуют заявленным характеристикам.

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В настоящий момент к проверкам на полигоне готовятся еще несколько автомобилей. Параллельно ведутся и официальные тесты на Дмитровском полигоне для получения сертификата одобрения типа транспортного средства и одобрения шасси.

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