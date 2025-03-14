В Москве обновят асфальт на Кутузовском проспекте и Можайском шоссе

Началась замена асфальтового покрытия на Кутузовском проспекте и Можайском шоссе на западе столицы. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

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Как отметил заммэра, замена асфальта необходима на двух ключевых городских магистралях - Кутузовском проспекте и Можайском шоссе - из-за того, что истек межремонтный срок эксплуатации дорожного полотна. На дорогах образовалась колейность, которая может негативно повлиять на дорожную безопасность.

"В общей сложности заменим 650 тыс. "квадратов" асфальта, в работах задействованы более 2,3 тыс. сотрудников дорожных служб и 1,8 тыс. единиц специализированной техники", - сообщил Петр Бирюков. "Работы пройдут в несколько этапов: вначале проведем фрезерование существующего покрытия, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток, затем уложим новый асфальт и нанесем дорожную разметку, - рассказал Петр Бирюков. - Ремонт будем проводить преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения автотранспорта".

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Для замены дорожного полотна использовать будут асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 млн. тонн смеси.