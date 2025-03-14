Volkswagen запускает продажи Tiguan нового поколения в Северной Америке

Марка Volkswagen запускает продажи кроссовера Tiguan нового поколения в Северной Америке. Дебютным рынком в этом регионе стала Мексика, там паркетник предложен с безальтернативной турбочетверкой 1.4 и передним приводом.

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В Европе «третий» Volkswagen Tiguan представили еще в 2023 году, весной 2024-го модель появилась в Китае – в длиннобазной версии. Ну а предназначенный для Северной Америки паркетник раскрылся лишь осенью прошлого года. Тогда, напомним, показали модель для США, да и то только в топовой «оспортивленной» комплектации R-Line. Однако дебютным рынком в этом регионе все же стала Мексика, ведь именно мексиканский завод и производит кроссовер (он же делал и предшественника): продажи стартовали сегодня. Причем североамериканский паркетник отличается от машин, доступных в других частях света.

За океаном под именем Tiguan предложен европейский Tayron. Впрочем, последний, по сути, является перелицованным удлиненным вариантом глобального Тигуана. И это уже привычное решение для американского рынка: в роли предыдущего «просто» Volkswagen Tiguan там выступал «старосветский» Tiguan Allspace.

Если сравнивать с «мировым» коротким Тигуаном, то у нового североамериканского паркетника собственные фары и радиаторная решетка, иные бамперы, плюс изменен рисунок задних фонарей. Внутри же машины для разных рынков в целом повторяют друг друга. В салоне установлены отдельные виртуальная приборка и планшет мультимедийной системы, за управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. На центральном тоннеле есть шайба с небольшим экранчиком: ее можно использовать для выбора режима движения или регулировки громкости, еще она способна менять подсветку.

Длина непосредственно мексиканского свежего VW Tiguan равна 4670 мм, ширина – 1866 мм, высота – 1665 мм, колесная база – 2791 мм. Для сравнения, длина европейского VW Tayron – 4770 мм, колесная база такая же. Показатели глобального Тигуана – 4539 и 2680 мм соответственно. Североамериканский кроссовер бывает исключительно пятиместным.

Мексиканцам Volkswagen Tiguan предложен со старым мотором. Это бензиновая турбочетверка 1.4 TSI мощностью 150 л.с. При этом двигатель сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой DSG, тогда как у локального предшественника была 6DSG. Привод только передний. В Штатах для модели заявлена другая техника – турбомотор 2.0 TSI (204 л.с.) и классический восьмиступенчатый автомат, там для Тигуана предусмотрен полный привод 4Motion. Хотя не исключено, что позже паркетник с двухлитровым двигателем и полным приводом появится и в Мексике (у предыдущего кроссовера была версия с такой начинкой).

На выбор предложены три комплектации. В список оборудования базовой Trendline входят: 17-дюймовые колеса, светодиодная оптика, тканевая обивка, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, мультимедиа с планшетом диагональю 12,9 дюйма, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль. Версия Comfortline – это 18-дюймовые диски, панорамный люк в крыше, «кожаный» салон, подогрев передних сидений. Топовое исполнение R-Line имеет «оспортивленный» обвес, 20-дюймовые колеса, трехзонный «климат», вентиляцию и массажер передних кресел, 15-дюймовый тачскрин мультимедийной системы, камеры кругового обзора и расширенный комплекс систем безопасности.

Как сэкономить на ТО

Новый Volkswagen Tiguan оценили в 599 990 – 771 990 мексиканских песо, что эквивалентно примерно 2,6 млн – 3,3 млн рублей по текущему курсу. Позже машины доберутся до США и Канады.