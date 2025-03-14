В Волгограде запретили не давать скорой помощи превышать скорость

В Волгограде и Волгоградской области отменили приказ чиновников, который запретил скорой помощи превышать скорость и проезжать на красный сигнал светофора. Об этом сообщает V1.RU.

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«Детально изучив ситуацию, облздрав дал распоряжение ССМ отменить приказ с 14 марта, в связи с некорректностью формулировок. Руководству станции рекомендовано принять иные дополнительные меры по соблюдению безопасности дорожного движения», — передает издание.

Также облздрав напомнил водителям о необходимости предоставлять преимущество проезда транспорту, который использует спецсигналы.

14 марта V1.RU сообщал, что в Волгограде машинам «скорой» запретили превышать скорость и двигаться на красный свет светофора во время вызовов даже с включенными спецсигналами и сиреной. Медики назвали приказ «предательством жителей». Предполагалось, что новые правила должны снизить число ДТП на дорогах.

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