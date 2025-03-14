Премиум-кроссовер Aito M9 получит поддержку спутниковой связи

По неофициальной информации, модель 2025 года обзаведется 4D-радарами, спутниковой связью и «умной» тонировкой. Старт продаж запланирован на конец марта.

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20 марта в Китае стартуют продажи кроссовера Aito M9 образца 2025 года. Флагманская модель, разработанная совместно с Huawei, за неделю собрала 30 тысяч предзаказов — и это при цене от 478 тысяч юаней. Кроссовер заявлен и для России, с пометкой «скоро в продаже». У нас M9 будет доступен как последовательный гибрид, но в Китае у него есть электрическая версия с силовой установкой мощностью 530 лошадиных сил.

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Смена модельного года принесет M9 ряд технических новшеств. Как пишет CarNewsChina, главным станет «железо» системы автономного управления: три твердотельных лидара и 4D-радары миллиметрового диапазона, которые могут определять не только дистанцию до объекта, его скорость и направление движения, но и высоту.

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Ещё одним нововведением станет интеграция системы Huawei Xinghe Communication. С её помощью можно будет звонить и отправлять сообщения через спутниковую сеть, а также автоматически уведомлять экстренные службы в разных нештатных ситуациях.

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Наконец, M9 обещано электрохромное боковое остекление, прозрачность которого меняется одним нажатием кнопки.

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При этом у кроссовера останутся регулируемые по высоте пневмостойки и электронноуправляемыми амортизаторами, пиксельные фары, хай-энд аудиосистема Huawei Sound с 25 динамиками, кресла Zero Gravity 2.0 и многое другое.