GM свернул производство Chevrolet Tracker в Китае

Chevrolet Tracker уходит из КНР, но его продолжат собирать в Узбекистане. На фоне снижения продаж General Motors принял решение прекратить производство Tracker на заводе SAIC-GM Norsom в Китае. При этом модель продолжат производить в других странах, в частности, в Бразилии и Аргентине. А вот в Евразии основным предприятием, выпускающим эту модель, отныне является узбекистанский UzAuto Motors.

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Завод UzAuto Motors выпускает машины не только для внутреннего рынка Узбекистана, но и на экспорт в Казахстан, Киргизию и Азербайджан. Как сообщает портал Autostrada.uz, прекращение производства модели в Китае может сказаться на цепочке поставок и доступности Tracker в евразийском регионе. Впрочем, GM, вероятно, перестроит логистику.

В Узбекистане Tracker локализован на 50 процентов: в стране производятся двигатели, кузова (включая штамповку, сварку и окраску), пластиковые модели салона, кресла и проводка. При этом большая часть локализованных производств использует сырье и компоненты, поставляемые из Китая.

«Если UzAuto Motors не сможет найти замену для китайских компонентов, то это неизбежно приведет к росту себестоимости или упрощению комплектаций, — пишет издание. — Уже сейчас часть Tracker производится без системы климат-контроля и катализатора Евро-5».

По состоянию на сегодняшний день цены на Chevrolet Tracker 2025 года выпуска в Узбекистане начинаются от 206,4 миллиона сумов (1,36 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня). При этом на сайте бренда указано, что «при наличии в автомобиле катализатора по стандартам Евро-5 будет взиматься дополнительная плата в размере 3 136 000 сумов», — это эквивалентно 206 тысячам рублей.