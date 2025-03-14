Годовая прибыль BMW рухнула

Чистая прибыль автомобильного концерна BMW Group в 2024 году упала на 36,9% по сравнению с 2023 годом, достигнув 7,7 миллиардов евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финансовый отчет компании.

Отмечается, что основная доля выручки группы (42,7%) пришлась на европейский рынок, на втором и третьем местах находятся Азия (32,7%) и Северная и Южная Америка (22,4%). Общая сумма выручки составила 142,4 миллиарда евро, что на 8,4% ниже, чем в 2023 году.

Также снизились объемы поставок автомобилей клиентам — в 2024 году BMW поставила менее 2,5 миллионов автомобилей, а в 2023 году — 2,6 миллиона. При этом компания нарастила поставки электромобилей на 4,8%, показатель достиг почти 593,2 тысяч единиц.

Самым крупным автомобильным рынком для BMW остается Китай (29,2% продаж), на втором месте находится США (16,3%), а на третьем — Германия (10,8%).