АвтоВАЗ вернул в гамму сверхэкономичный Largus с запасом хода 1000 км

АвтоВАЗ стал собирать сверхэкономичные Lada Largus. В корпоративном канале «Поладим с Lada» появилось сообщение, которое свидетельствует о возвращении в гамму версии CNG. По оценкам АвтоВАЗа, вариант на природном газе позволит снизить затраты на горючее в 2-3 раза. В обновлённой линейке Lada Largus модификация на бензине и метане появилась впервые, а компоновка баллонов поменялась: ёмкости удалось разместить под днищем.

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На официальном сайте АвтоВАЗа фургоны и универсалы Lada Largus CNG ещё не появились, но пресс-служба завода подтвердила «Мотору», что старт продаж будет объявлен в ближайшее время. До рестайлинга битопливные варианты были во всех типах кузова, но газовые баллоны размещали в том числе в багажнике. Теперь полезный объём останется в неприкосновенности. Также обещают сохранить штатный 50-литровый бензобак.

Пока единственная подтверждённая характеристика — общий запас хода до 1000 километров. У обычного 16-клапанного универсала в смешанном цикле паспортный запас хода около 640 километров, то есть на природном газе автономность удастся нарастить вполовину. До рестайлинга Lada Largus CNG был только в 16-клапанной конфигурации, но на метане мощность снижалась со 106 до 94 лошадиных сил.

Прошлой осенью вице-президент АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин в интервью «Российской газете» пообещал в будущем ещё раз обновить Lada Largus. Также топ-менеджер заявил, что в первом квартале 2025 года в гамме появится битопливная Lada Vesta CNG.