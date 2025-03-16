Володин: владельцев электросамокатов могут обязать получить водительские права

ТАССиещё 11

В Государственную думу поступили предложения Следственного комитета РФ о включении электросамокатов в категорию транспортных средств и предоставлении права на управление ими. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Владельцев электросамокатов могут обязать получать водительские права
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"В Государственную думу поступили предложения Следственного комитета РФ, в числе которых <...> предоставление права на управление транспортными средствами подкатегории "М1" лицам, достигшим 16-летнего возраста," - сказал Володин.

Председатель Госдумы также сообщил, что среди новых инициатив по регулированию передвижения на электросамокатах также есть предложения распространить термин "водитель" на людей, использующих эти средства передвижения, а также включить их в категорию транспортных средств "М" (мопеды) и "А" (мотоциклы) в зависимости от мощности электродвигателя.

"Все это позволит отнести средства индивидуальной мобильности к механическим транспортным средствам, а лиц, использующих их, - к водителям, что обяжет последних к полному соблюдению Правил дорожного движения", - подчеркнул Володин.

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