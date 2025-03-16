Владельцев электросамокатов могут обязать получать водительские права

В Государственную думу поступили предложения Следственного комитета РФ о включении электросамокатов в категорию транспортных средств и предоставлении права на управление ими. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"В Государственную думу поступили предложения Следственного комитета РФ, в числе которых <...> предоставление права на управление транспортными средствами подкатегории "М1" лицам, достигшим 16-летнего возраста," - сказал Володин.

Председатель Госдумы также сообщил, что среди новых инициатив по регулированию передвижения на электросамокатах также есть предложения распространить термин "водитель" на людей, использующих эти средства передвижения, а также включить их в категорию транспортных средств "М" (мопеды) и "А" (мотоциклы) в зависимости от мощности электродвигателя.