Китайцы получат дешевую версию Tesla Model Y

Tesla выпустит дешевую версию Model Y специально для китайцев. Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, в разработке находится новая эксклюзивная модификация Model Y для китайского рынка, себестоимость которой будет на 20−30 процентов ниже, чем актуального электрокара. Тестовую сборку новинки запустят на шанхайской Гигафабрике 3 уже в третьем квартале этого года, а массовое производство начнется в четвертом квартале или в начале 2026-го.

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Tesla нашла способ, как конкурировать с китайскими автопроизводителями: снизить себестоимость Model Y. Новая версия электрокара будет почти на треть дешевле за счет того, что некоторые элементы упростят или вовсе уберут. Озвученные сроки запуска — конец этого года или начало следующего — могут быть сдвинуты, если к тому времени Tesla не удастся нарастить продажи нынешней Model Y.

Обновленный вариант модели, напомним, поступил в продажу в КНР в конце февраля — раньше, чем на родине Tesla в США. Сейчас рестайлинговая Tesla Model Y с батареей емкостью 62,5 киловатт-часа (запас хода — 593 километра) стоит от 263,5 тысячи юаней — эквивалент 3,1 миллиона рублей.

Прошлый год Tesla завершила в Китае в плюсе, хотя продажи выросли с отставанием от рынка. Доля компании в сегменте EV за год снизилась с 12 до 10 процентов. В начале 2025 года дела у Tesla в Китае идут неважно: в январе-феврале в стране реализовали 60 480 электромобилей марки, что на 13,6 процента меньше, чем за тот же период 2024-го.

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Результаты февраля следующие: за последний месяц зимы Tesla China продала 30 688 машин (внутренние продажи и экспорт), что на 49,2 процента меньше, чем в прошлом году, и на 51,5 процента ниже январского показателя. Model Y разошлась в количестве 8032 единиц (-77,8 процента), а Model 3 — 22 656 штук (соответствует падению на шесть процентов).