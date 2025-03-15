Cummins представил первый бензиновый мотор за 100-летнюю историю. Известный американский производитель дизельных и газовых двигателей готовится к ужесточению норм выбросов. Впервые за 106-летнюю историю Cummins выпустит бензиновый мотор: он основан на хорошо знакомом рядном шестицилиндровом 6,7-литровом дизеле и адаптирован к другому типу топлива. Всё дело в будущих федеральных и калифорнийских требований к экологии в США.

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Новые стандарты выбросов для грузовиков в США вступят в силу с 2027 модельного года. Cummins B6.7 Octane может работать на американском аналоге бензина АИ-92, при этом новый агрегат лишён сложных систем рециркуляции выхлопных газов, не требует впрыска мочевины и проще в обслуживании, чем дизель. Интервал замены масла — 24 тысячи километров. Предусмотрены несколько вариантов отдачей 200-300 лошадиных сил с крутящим моментом 813-922 Нм.

Судя по графику Cummins, бензиновый агрегат не уступает по пиковым значениям крутящего момента аналогичному 6,7-литровому дизелю. Однако на низких оборотах мотор на «тяжёлом» топливе всё-таки предпочтительнее. Расход топлива пока не раскрыт, но Cummins обещает десятипроцентную экономию по сравнению с другими бензиновыми агрегатами и топливные баки объёмом от 170 до 303 литров.

Бензиновый Cummins будет работать в паре с 8-ступенчатым автоматом Paccar TX-8, а первым двигатель получат среднетоннажные грузовики Kenworth. Надёжность нового мотора подтверждена в ходе испытаний общим пробегом два миллиона миль (3,2 миллиона километров). Дизель Cummins B6.7 в строю пока останется: о его отставке речи не идёт.