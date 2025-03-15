Haval улучшил проходимость рамного внедорожника H5

В Китае начались продажи «пятёрки» образца 2025 года. Базовые версии с задним приводом и «механикой» исключены: теперь Haval H5 бывает только с 8-ступенчатым автоматом и жестко подключаемой передней осью. В стандартную комплектацию включён заводской антихром и антрацитовые диски. Главное — модернизирована ходовая часть, а дорожный просвет увеличен с 200 до 225 миллиметров.

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Отчасти улучшение проходимости связано с шинами: Haval H5 перешёл на высокопрофильную резину А/T размерности 245/70 R17 (прежде были 245/65 R17). Однако ходовую часть тоже изменили, так что клиренс увеличился на 2,5 сантиметра, угол въезда вырос на один градус (до 26 градусов), а угол съезда на два градуса (до 24 градусов). Габаритная высота стала больше на 29 миллиметров.

Как и прежде, Haval H5 бывает только с пятиместным салоном, но оснащение расширено: топ-версия обрела пятую дверь с электроприводом и климат-контроль вместо кондиционера. Покупатели могут выбирать между 2,0-литровыми турбомоторами на бензине (218 л.с., 380 Нм) и дизельном топливе (163 л.с., 400 Нм). После отказа от коммерческих версий стартовая цена выросла на 20%.

Отныне Haval H5 стоит от 147 800 юаней (1,74 миллиона рублей), а за топ-версию придётся выложить 177 800 юаней (2,09 миллиона рублей). Впрочем, в России модель всё равно вдвое дороже дороже: внедорожники 2024 года выпуска стоят от 3,9 до 4,1 миллиона рублей с учётом прямых скидок от автопроизводителя.

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