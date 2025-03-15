NBC: в США из-за  штормов и торнадо погибли 16 человек

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 16 человек погибли в штатах Среднего Запада, а также на юге США в результате штормов и торнадо. Об этом сообщил телеканал NBC News.

По его информации, 10 человек стали жертвами стихии в штате Миссури, 3 человека - в Арканзасе, еще 3 человека погибли в Техасе.

Кроме того, 29 человек пострадали в восьми округах штата Арканзас, 316 тыс. потребителей остались без электроэнергии в Миссури.

Предупреждения об угрозе торнадо также объявлено в других американских штатах, передает NBC News.