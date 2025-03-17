Great Wall назвал модель, которую будут выпускать без изменений 20 лет

Вице-президент Tank Гу Юкун заявил, что внедорожник с индексом «300» сохранит актуальный внешний вид ещё как минимум в течение 15 лет. Топ-менеджер Great Wall дал понять: классические детали экстерьера, такие как трёхсекционная решётка радиатора, круглые фары и вертикальные фонари не станут менять. «Tank 300 должен выглядеть, как Tank 300» — подчеркнул Юкун.

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После недавнего рестайлинга Tank 300 экстерьер остался нетронутым. Некоторым клиентам такой ход не понравился, и теперь Great Wall объяснил, что это сознательное решение. Представители Tank провели тщательный анализ, опросив тысячи покупателей внедорожников, и абсолютное большинство довольно нынешним дизайном.

Tank 300 выпускается с 2020 года, и Гу Юкун утверждает, что в течение ближайших 15 лет модель останется на конвейере в текущем виде, а технические изменения будут вносить только в соответствии с требованиями рынка. По китайским меркам консервативная стратегия необычна. Однако Mercedes-Benz G-Class или Land Rover Defender радикально не меняются десятилетиями. Продажи Tank 300 подтверждают, что пока Great Wall всё делает правильно: общий тираж модели превысил отметку 420 тысяч штук.

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Обновлённый внедорожник за сутки собрал 20 тысяч предзаказов, что является прекрасным результатом для нишевой модели. Интересно, что маркетологи Tank не стали вспоминать главного долгожителя рынка Китая — BAW BJ212, недавно смешившего поколение.