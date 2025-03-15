В Беларуси предложили новые Lada Vesta с уникальным интерьером

У дилеров в соседней стране предложили седаны и универсалы в исполнении Status. У таких Lada Vesta нестандартная медиасистема с портретно-ориентированным 9,7-дюймовым тачскрином, «горячими» клавишами и камерой заднего вида. Стоят такие машины недорого: седан отдают за 45 400 белорусских рублей (1,18 миллиона российских рублей). В России похожая версия потянет на 1 626 000 рублей.

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В нашей стране портретно-ориентированный тачскрин положен только топ-версиям Techno'24 со стартовой ценой под два миллиона рублей. Однако в Беларуси современную медиасистему добавили в небогатую версию Life'24 с двигателем 1.6 и 5-ступенчатой «механикой». Есть сервисы «Яндекса», функция зеркалирования экрана смартфона, аудиосистема и камера заднего вида с динамической разметкой.

© av.by

© av.by

© av.by

© av.by

Пресс-служба АвтоВАЗа заявила «Мотору», что исполнение Status из Беларуси — не заводское решение. Однако белорусский дилер продаёт машины с сохранением гарантии. Универсал с таким интерьером стоит 47 400 белорусских рублей (1,23 миллиона российских рублей), то есть переплата относительно базовой Lada Vesta SW составляет 2400 белорусских рублей (62 тысячи российских рублей).

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В начале марта в Беларуси устроили распродажу универсалов Lada Vesta, и двухобъёмники стали предлагать по цене седанов. У соседей продукция АвтоВАЗа стабильно дешевле: разница в пересчёте на единую валюту может достигать 25%.