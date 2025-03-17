BYD готовит еще один пикап на экспорт

Портал Autohome.com поделился снимками закамуфлированного прототипа грузовичка, который тестировали вместе с рамным внедорожником Yangwang U8. Китайские журналисты полагают, что новый пикап тоже окажется подключаемым гибридом, как и «старшая» модель Shark. Дизайнеры BYD отказались от брутальной внешности в пользу «кроссоверного» стиля, но означает ли это ставку на несущий кузов — неизвестно.

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Пока безымянный пикап BYD по передней оптике может быть унифицирован с паркетником Song Plus. Форм-фактор традиционый: четырёхдверная кабина, небольшой кузов, откидной борт сзади с небольшой погрузочной высотой. Между осями можно заметить батарею, на крыше — рейлинги. Судя по камуфляжу, кузов уже серийный, в высокой степени готовности.

© Autohome.com.cn / Dare to Cross the Stars

В настоящий момент у компании есть один пикап — BYD Shark, который дебютировал в Мексике в мае прошлого года. Подтверждена разработка полноразмерного пикапа для Австралии, но это вряд ли он, ведь по длине образец уступает 5,3-метровому Yangwang U8. По неофициальным данным, у прототипа на фото гибридная система DMO с 1,5-литровым турбомотором.

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Важнейшие рынки полноразмерных пикапов — США и Канада — для BYD по сути закрыты, однако в мире есть немало стран, где востребованы грузовички поменьше. Вероятно, новинка займёт нишу под моделью Shark и окажется доступнее и проще. Так ли это, скоро узнаем, ведь с момента первых тестов в Китае прошло без малого два года.