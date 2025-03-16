Владелец “Вольво” засудил бензоколонку, заправлявшую машины водой

Москвич засудил нефтяную компанию за некачественный бензин - после визита на АЗС ему пришлось срочно вызывать эвакуатор. Самостоятельно машина не смогла доехать даже до автосервиса.

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Как стало известно “МК”, вода вместо топлива попала в двигатель автомобиля “Вольво ХС60”. Хозяин заехал на бензоколонку в деревне Беркино Волоколамского городского округа Подмосковья.

Он купил 30 литров 95-го бензина за 1800 рублей, заправился, но проехал после этого всего 50 метров, и машина заглохла. В мастерской выяснилось, что вышла из строя вся топливная система «Вольво». Причина лежала на поверхности: бензин был разбавлен водой более чем наполовину. Проведя маленькое расследование, автовладелец выяснил, что в тот же день еще двое водителей после визита на злополучную бензоколонку были вынуждены сдавать своих “железных коней” в ремонт. К делу подключились специалисты территориального органа Роспотребнадзора.

Представители нефтяной фирмы - владелицы АЗС - признали свою вину, но не стали компенсировать ущерб добровольно. Кроме того, коммерсанты не хотели выплачивать компенсацию морального вреда, так как считали, что никаких нравственных травм поломка машины ее владельцу не нанесла. Однако Волоколамский суд рассудил иначе. Помимо стоимости ремонта, горе-нефтяникам придется выплатить и моральный вред (20 тысяч рублей), и штраф за отказ решить дело полюбовно. Также предприниматели оплатят расходы на эвакуатор и вернут стоимость разбавленного бензина. Всего им придется раскошелиться на 216 734 рубля.