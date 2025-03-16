В России обвалились продажи новых автомобилей УАЗ. По данным «Автостата» в феврале 2025 года в нашей стране продали 1650 вездеходов Ульяновского автозавода: на 41% меньше, чем в аналогичный период 2024 года. Российский авторынок в феврале тоже упал, однако продажи новых машин в годовом выражении снизились на 25%. За два первых месяца УАЗ реализовал 3069 новых вездеходов, по сравнению с январем-февралем 2024 спрос снизился на 37%, хотя авторынок в целом просел на 9%.

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В феврале бестселлерами УАЗа остаются фургоны, грузовички и микроавтобусы СГР (старый грузовой ряд). Производные «Буханки» нашли 766 покупателей, что соответствует доле в 46 процентов! Флагман УАЗа — «Патриот» — уступает по популярности вдвое (389 единиц), ещё хуже продаются коммерческие грузовички «Профи» (272), «Пикапы» (196) и «Хантеры» (27).

Впрочем, основным заказчиком Ульяновского автозавода остаётся государство, а поставки по госзаказам и на новые территории в статистику «Автостата» не попадают. До 2022 года структура продаж УАЗа была другой: лучше всего продавался «Патриот», причём очень востребованными были ныне не доступные модификации с французским автоматом Punch. Вернуть двухпедальные версии рассчитывают в 2026 году.

В ноябре на рынок выйдет глубоко модернизированный «Патриот» с современной светотехникой, обновлённым экстерьером и интерьером, а также другой техникой. По оценкам УАЗа, до 20% клиентов будут выбирать дизельные «Патриоты» с локализованным 136-сильным двигателем JAC.