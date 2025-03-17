Электропикапы JAC отправили на экспорт

В Малайзии стартовали продажи грузовичков JAC T9 EV. Речь идёт о модификации с привычным дизайном интерьера и экстерьера, но другой техникой. Между осями батарея CATL ёмкостью 88 киловатт-часов, спереди 95-сильный электродвигатель, сзади — 218-сильный электродвигатель. Запас хода составляет 340 километров (WLTP), а зарядка с 15% до 80% займёт 45 минут.

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JAC T9 EV вышел на внутренний рынок прошлым летом, но в Китае предложили пикап с переделанной передней маской, специальными дисками и шильдиками. В Малайзии электромобиль отличается только синим шильдиком спереди, лейблом сзади и... шинами: дизельный вариант «обут» в японские Toyo, а «батарейный» — в Chao Yang.

© soyacincau.com

© soyacincau.com

© soyacincau.com

В настоящий момент в Малайзии не предлагают электрические пикапы, так что JAC T9 EV лишён конкурентов. Китайская марка даёт гарантию на батарею шесть лет или 200 тысяч километров. Пиковая отдача силовой установки — 313 лошадиных сил и 516 Нм, так что новинка является самой динамичной в гамме. Салон такой же, как у дизельной топ-версии с поправкой на графику приборной панели.

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Электрокар стоит 200 тысяч малайзийских ринггитов (3,83 миллиона рублей), тогда как дизельный вариант можно приобрести за 120 тысяч ринггитов (2,3 миллиона рублей). Для россиян экспорт JAC T9 EV любопытен, ведь летом исходная модель пропишется на Ульяновском автозаводе, для чего в индустриальном парке УАЗ построили новый конвейер.