В Москве за полмиллиарда рублей продают Lamborghini. По собственной информации «Мотора» у одного из столичных дилеров в шоу-руме появился 819-сильный гиперкар Lamborghini Sian. Речь идёт о единственном автомобиле в России: в 2021 году его привезли официально; первый и единственный владелец появился в 2022-м. Пробег у гибридного купе минимальный, мировой тираж — 63 штуки, потому цена под стать: 500 миллионов рублей!

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У Lamborghini Sian действующий российский учёт, хотя на улицы гиперкар выезжал редко. На классифайдах купе пока не появилось. У автомобиля серый матовый цвет кузова Grigio Titans, золотистые колёсные диски и акценты по периметру аэродинамического обвеса, а в салоне вставки аналогичного цвета. Силовая установка нетривиальная: с атмосферным двигателем V12 сочетается гибридная система с суперконденсатором.

Технически Lamborghini Sian близок к Aventador SVJ, однако мощность бензинового двигателя выросла с 770 до 785 лошадиных сил, а в «робот» встроен 34-сильный электромотор. Зато спецверсия выпущена ограниченным тиражом (63 купе и 19 родстеров), поэтому цены солидные: в 2022 году эта машина продавалась за 3,1 миллиона евро! На аукционах Sian встречается нечасто, но пока купе не подорожало.

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На этом фоне российская цена 500 миллионов рублей (5,4 миллиона евро) выглядит завышенной. С другой стороны, рынок лимитированных суперкаров специфичен, а в «подсанкционной» стране тем более. Ранее в том же столичном автосалоне выставили на продажу McLaren Senna за 200 миллионов рублей: гиперкары стоят в шоу-руме рядом.