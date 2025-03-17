Босс BMW оценил убытки от заградительных пошлин Трампа. Оливер Ципсе заявил журналистам, что в 2025 году прибыль баварской компании снизится на миллиард евро из-за недавно введенных ограничений. Топ-менеджер подчеркнул, что это «консервативный» прогноз и дал понять: в автопроме считают, что заградительные пошлины не сохранятся в полном объёме в течение года. На убытки повлияют и пошлины Трампа на импорт, и ограничения Евросоюза на китайские электрокары.

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В прошлом году прибыль BMW упала на 37%, и пока прогноз на текущий год не радует. Оливер Ципсе намекнул, что если торговая война между США, Евросоюзом и Китаем обострится, то потери могут быть больше запланированных. Пока рынки находятся в неопределённости, поскольку потребители и компании заняли выжидательную позицию: первые меньше тратят, а вторые откладывают инвестиции.

Эксперты сходятся во мнении, что торговые войны негативно скажутся на мировой экономике, а крупнейшие страны могут впасть в рецессию. Хотя большинство ограничений ещё не вступили в силу, они уже влияют на экономический рост по обе стороны океана. В портфеле BMW от турбулентности больше всего страдает MINI: продажи упали на 17%, ведь новые электрокары собираются в Китае.

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Из России BMW ушла в 2022 году, но недавно в продаже появились новые кроссоверы с завода «Автотор», собранные из остатков машинокомплектов. Баварская марка дистанцировалась от этих машин: в компании заявили, что такие X5, X6 и X7 «не могут соответствовать строгим стандартам качества и безопасности BMW Group», а их эксплуатация может быть опасной для жизни и здоровья.