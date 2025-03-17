В Санкт-Петербурге начали набирать работников на бывший завод Toyota. После ухода японского автопроизводителя из России, весной 2023 года, завод в Шушарах перешел новому владельцу в лице подведомственного Минпромторгу ФГУП НАМИ. В 2024-м актив снова передали, на этот раз отечественной компании, выпускающей автомобили премиум-класса Aurus. Предприятие должно было выйти из простоя еще в прошлом году — на площадке планировалось выпускать машины в сотрудничестве с китайским Hongqi, но этого до сих пор не произошло. Теперь же «Деловой Петербург» выяснил новые подробности о судьбе бывшего «тойотовского» завода.

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Издание пишет, что кадровая служба Aurus открыла пять вакансий в Санкт-Петербурге. Компания ищет инженеров по экстерьерам и интерьерам «для новых и текущих моделей», ведущего инженера по электрике и электронике автомобиля, менеджера по исследованиям и разработкам в области электрики и электроники, а также менеджера шасси. В перечисленных вакансиях указано, что место работы располагается в Шушарах, в пешей доступности от метро, и под описание подходит экс-завод Toyota.

Кто поможет «Аурусу» вернуть к работе производство, которое простаивает уже три года, пока неизвестно. Ранее сообщалось, что с «новым восточноазиатским партнером» (вероятно, Hongqi) договоренности так и не были достигнуты. Ситуацию осложнило то, что в феврале 2024-го Aurus и ФГУП НАМИ включили в санкционный список Министерство финансов США, а весной того же года санкции на НАМИ наложила еще и Великобритания.

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Aurus намеревался наладить на «тойотовской» площадке производство автомобилей под собственным брендом. В изначальном плане речь шла как минимум о четырех моделях бизнес- и премиум-класса, включая седан.