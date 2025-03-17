Skoda рассказала, когда превратит Octavia в электромобиль

Британский Autocar выяснил, что в сентябре на автосалоне в Мюнхене дебютирует концепт-кар с «батарейной» начинкой. Прототип Octavia EV окажется универсалом, который станет предвестником нового дизайна и «витриной технологий». Босс Skoda Клаус Зелмер подтвердил, что основой послужит производительная и экономичная платформа SSP: актуальная «тележка» MEB не оправдала ожиданий.

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Концепт-кар Skoda Octavia EV покажет вектор развития технологий в области электромобилей, и Клаус Зелмер ждёт обратной связи от журналистов, дилеров и потенциальных клиентов. В серию электромобиль пойдёт к концу десятилетия, причём отказаться от двигателей внутреннего сгорания планируют в следующем поколении. Однако актуальный гибрид в отставку не собирается.

План Skoda подразумевает параллельные продажи бензиновых и электрических моделей, чтобы у потребителя было право выбора. До электромобиля Octavia должны появиться две «батарейных» новинки: аналог VW ID.2 от чешской марки и флагманский кроссовер а-ля Kodiaq. А вот дешёвый электромобиль Skoda начального уровня исключён из повестки: этот сегмент отдадут на откуп Volkswagen ID.1.

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При этом Skoda не отказывается от автомобилей начального уровня: Клаус Зелмер подтвердил, что Fabia, Kamiq и Scala будут обновляться, чтобы оставаться на рынке ещё много лет. Бюджетные модели превратятся в умеренные гибриды для соответствия эконормам «Евро-7». Также продолжит расширяться линейка заряжаемых гибридов Superb/Kodiaq и «заряженных» моделей vRS.