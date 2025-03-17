Как изменились цены на новые авто в начале весны

В начале весны цены на свои модели скорректировали больше десятка марок, сообщает «Автостат». Стоимость изменилась в обе стороны: например, у BAIC часть модельного ряда подорожала, а другая, напротив, теперь стоит дешевле. А цены на две модели Evolute были снижены на миллион рублей.

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«Автостат» ссылается на результаты мониторинга сайта «Цена Авто», согласно которым практически вся модельная линейка BAIC обзавелась новыми ценами в первой половине марта. Снижением отметился кроссовер X35, который подешевел на 102−128 тысяч рублей (минус 5,3−7,0 процента). Подорожали же седан U5 Plus — на 5−15 тысяч рублей в зависимости от модификации и комплектации; кроссовер X55 — на 66−79 тысяч рублей; а также X75 — на 96−120 тысяч рублей. Рамный внедорожник BJ40 прибавил 100 тысяч рублей.

Dongfeng значительно снизил стоимость DFSK ix5 — на 400 тысяч рублей, в результате чего начальная цена модели опустилась ниже двух миллионов рублей, до 1,99 миллиона. DFM 580 подешевел еще сильнее, на 600 тысяч рублей, и теперь стоит от 1,89 миллиона. Наконец, пикап DF6 стал стоить на 649−849 тысяч рублей меньше. Его рекомендованная стоимость стартует от 2,65 миллиона, а в «топе» модель можно купить дешевле трех миллионов рублей (2,95 миллиона).

Но еще сильнее подешевели модели российской марки Evolute, которые выпускает липецкий завод «Моторинвест». Кроссовер i-Sky сейчас стоит на 1 миллион рублей меньше, чем зимой, а цена i-Jet опустилась на 1 450 000 рублей.

GAC, в свою очередь, отметился подорожанием. Прибавку получили кроссоверы GS3 (+50 тысяч рублей) и GS8 (+100 тысяч рублей). Последний на днях обзавелся новой топовой комплектацией Traveller. Лада Веста в комплектациях Enjoy'24 и Techno'24 прибавила шесть тысяч рублей. Подорожание также затронуло шестиместный Exeed VX в комплектации President (+240 тысяч рублей) и семиместный VX President (+140 тысяч). Недавно вышедший на рынок Soueast S07 «потяжелел» на 100 тысяч рублей, а пикап JAC T9 — на 50 тысяч.

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Изменение цен произошло еще у трех китайских марок, это Geely, Belgee и Knewstar. Belgee X50 и Knewstar 001 в люксовой комплектации подешевели на 200 тысяч рублей, а Geely Atlas (Luxury), Cityray (Comfort), Coolray (Comfort) и Okavango (Luxury) — на 4,2 тысячи рублей. Незначительно снизилась цена Geely Emgrand в исполнении Standard (-4000 рублей), Monjaro Luxury (-2200 рублей) и Preface (-1200 рублей)