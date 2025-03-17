Volkswagen начал продажи нового Teramont: дороже, чем ожидалось. В Китае раскрыли прайс-лист кроссовера с приставкой Pro от совместного предприятия SAIC-VW. Пока новинка доступна только в модификации 450 TSI 4Motion, что означает двигатель 2.0 (272 л.с., 400 Нм), 7-ступенчатый «робот» и полный привод. В зависимости от комплектации Volkswagen Teramont Pro стоит от 270 до 320 тысяч юаней (37-44 тысячи долларов), а скидок нет!

© Quto.ru

Китайские дилеры приучили покупателей к щедрым предложениям, например, Volkswagen Teramont уходящего поколения даже в топ-версиях с V6 стоит 283-313 тысяч юаней (39-43 тысячи долларов). Однако на новый кроссовер скидки пока не действуют, поэтому четырёхцилиндровая модификация дороже. Альтернативы 2,0-литровому двигателю больше не будет.

Впрочем, Teramont Pro гораздо лучше оснащен, а новый бензиновый двигатель экономичнее и экологичнее. В списке ранее невиданных опций — автопилот с адаптивным круиз-контролем, автоматическим перестроением, объездом препятствий и функцией удалённой парковки. Также у кресел появилось электрическое складывание, в стандартной комплектации у всех сидений подогрев, вентиляция, а у водителя ещё и массаж.

© Volkswagen

Можно ли использовать масло 5W-40 вместо 5W-30

Само собой, Volkswagen Teramont Pro стал более «цифровым»: отказались даже от привычных ручек открывания дверей, заменив их кнопками! В топ-версии есть девять подушек безопасности, адаптивная подвеска, трёхзонный климат-контроль, аудиосистема Harman/Kardon с 14 динамиками, панорамная крыша и проекционный дисплей. Экспортные поставки новинки под вопросом.