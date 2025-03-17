В России стартуют продажи гибридов и электрокаров Zeekr

Информация, что российский офис компании Sinomach Auto может предложить россиянам «Зикры», впервые прозвучала прошлым летом. Тогда глава компании Цзи Цзыюань рассказывал, что переговоры ведутся со многими марками, в числе которых — «зелёный» суббренд Geely.

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Важно заметить, что Zeekr является лидером российского рынка среди электромобилей: по итогам прошлого года наши соотечественники приобрели 7623 автомобиля этой марки. Активнее всего расходились лифтбеки 001 — таких купили 5028 штук.

Как сообщает портал «АвтоВзгляд», в России продажи «Зикров» стартуют грядущей осенью — вероятнее всего, в сентябре. При этом дистрибьютором бренда выступит Sinomach Auto, которая сейчас предлагает автомобили марок Oting и Rox.

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Между тем, эксперт перечислил самые популярные машины в альтернативном импорте. Сергей Целиков представил рейтинг популярных «альтернативных» брендов среди россиян.