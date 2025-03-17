Перечислены самые популярные автобренды в мире

Аналитическое агентство Focus2move, которое исследует рынки 159 стран мира, составило список наиболее успешных автопроизводителей. Первенство уверенно удерживает Toyota: в январе нынешнего года ей удалось поставить по всему миру 706 544 автомобиля и занять 10,8-процентную долю глобального авторынка. При этом спрос на Toyota упал на 6,6 процента по сравнению в январем 2024-го.

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Второе место с большим отрывом занимает Volkswagen, результат которого — 395 777 автомобилей за январь. Продажи за год упали на 4,3 процента. Замыкает тройку лидеров Honda с 277 991 реализованными единицами и с самым чувствительным падением спроса — на 22,5 процента. Интерес к Honda стремительно падает в Китае — на самом большом авторынке мира, где все больше жителей выбирают «зеленую» энергию.

Четвертым в январе стал Ford, поднявшись на одну позицию, хотя и растеряв 5,4 процента покупателей. Американский производитель продал 270 437 машин. Пятое место досталось Hyundai с 263 208 проданными автомобилями (-9,8 процента).

Далее следуют Nissan (226 543 единицы, -14,1 процента), Kia (219 302, -3,7 процента), Chevrolet (213 008, -5,5 процента) и BYD (208 713, -4,7 процента). На 10-м месте в этот раз расположилась Geely со 190 557 реализованными автомобилями. Китайская марка нарастила продажи на 26,5 процента, поднявшись в рейтинге сразу на четыре позиции.

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Тем временем в России отечественные SUV (кроссоверы и внедорожники) проигрывают «китайцам». Например, Haval Jolion и Сhery Tiggo 7 Pro Max пользуются большей популярностью, чем Lada Niva Travel и Niva Legend. Jolion стал самым популярным автомобилем сегмента в феврале 2025 года и сохранил за собой звание любимой иномарки россиян.