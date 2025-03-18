В Москве сфотографировали премиальный лифтбек Hongqi H6

В Москве замечен новый лифтбек Hongqi H6. Об этом сообщает auto.mail.ru.

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«Пятидверка Hongqi H6 уже добралась до Москвы. Премиальный лифтбек голубого цвета с черной крышей и серыми легкосплавными дисками запечатлели в российской столице во время выгрузки из автовоза», - говорится в сообщении портала.

На лифтбэк Hongqi H6 со спортивным дизайном кузова, двухлитровым мотором мощностью 245 л.с. и восьмиступенчатой автоматической трансмиссией уже оформлено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Этот сертификационный документ позволяет вести массовые поставки машин и начать официальные продажи. На российский рынок автомобиль выйдет в первой половине 2025 года.

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По предварительным данным, новый лифтбэк Hongqi H6 будет стоить на российском рынке пять миллионов рублей.

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