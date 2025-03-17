В России зафиксировано заметное снижение продаж у китайских Omoda и Jaecoo. За период с 10 по 16 марта в России было реализовано 17 445 новых легковых автомобилей, что на 46% меньше, чем за тот же период прошлого года, но на 3,5% больше, чем неделей ранее.

По итогам 11-й недели 2025 года лидирующее положение сохранила отечественная Lada, доля которой составила 32,7% от общего количества проданных новых легковых автомобилей. Далее идёт уже известная и постоянная группа китайских брендов: Haval (доля – 12,2%), Chery (9,5%), Geely (6,3%) и Changan (4,8%).

На шестом месте оказался белорусский бренд Belgee с долей рынка 3,3%. С седьмого по десятое место расположились китайские OMODA (2,6%), Jetour (2,4%), Jaecoo (1,9%) и российский Solaris (1,8%), который вторую неделю подряд занимает место в топ-10 самых популярных марок страны.

Обзор авторынка за 2024 год: рост продаж и ожидание падения

По динамике к предыдущей неделе чуть лучше продажи пошли у Jetour (+15%), Haval (+10%), Geely (+6%) и Changan (+4%). Не очень хорошо дела идут у Omoda (-18%) и Jaecoo (-14%), а также у российско-корейского бренда Solaris (-17%). Довольно стабильная ситуация у лидера десятки. Продажи Lada остались почти на уровне 10-й недели (-0,8%).