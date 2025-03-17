Крупнейший китайский автопроизводитель BYD готовится нарастить свое присутствие в ЕС.

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Как сообщает портал "Автовзгляд", за минувший год продажи машин китайского бренда выросли на 41%, достигнув 4,3 млн штук. Снискав успех в КНР, марка планирует перешагнуть границы родной страны и бросить вызов популярным западным компаниям, таким как как Toyota и Volkswagen, в борьбе за мировое лидерство.

Как полагает автомобильный эксперт швейцарского "Университета Санкт-Галлена" Максим Полозков, на данный момент интересы марки нацелены на распространение в Евросоюзе с целью подвинуть на своем пути французов, итальянцев и испанцев. Бренд хочет пустить корни в Европе и стать полноценной местной компанией, ведь задатки к тому у них есть - за прошлый год они нарастили продажи сразу в нескольких странах, обогнав в моменте даже машины Илона Маска.

Помимо прочего BYD уже открывает свой завод в Венгрии. Старт производства намечен на вторую половину 2025 года. Второе сборочное предприятие начнет работать в Турции в 2026 году. А в случае необходимости китайские специалисты готовы рассмотреть открытие и третьей площадки. Конвейерные мощности смогут выпускать по 150 000 автомобилей в год, как гибридных, так и электрических.

В данном сегменте рынка у китайцев есть весомый плюс: цена их продукции ниже европейских аналогов на 20-30% за счет малой себестоимости производства.

По мнению Полозкова, глобальная экспансия BYD стартует не раньше 2027 года, а текущий и следующий годы станут подготовительными.

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